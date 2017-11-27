Тренер «Бенфики» может возглавить «Эвертон»

Главным тренером «Эвертона» может стать Руи Витория, возглавляющий «Бенфику». Об этом сообщило издание Mirror.

Стороны не начали переговоров, но 47-летний португалец находится в списке английского клуба.

Витория возглавил «Бенфику» в июне 2015 года. Под его руководством выиграла чемпионат и Суперкубок страны в сезоне-2015/16. После 12-ти туров национального первенства «орлы» занимают третье место в турнирной таблице.

Напомним, после отставки Рональда Кумана исполняющим обязанности тренера «ирисок» стал Дэвид Ансворт.

Вчера «Эвертон» проиграл «Саутгемптону» (1:4) в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Ливерпульский клуб находится на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

Общее количество пропущенных командой голов в ноябре составило 16.