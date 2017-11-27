Конте: «Челси» для конкуренции с «Манчестер Сити» должен принимать лучшие решения на трансферном рынке»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подчеркнул, насколько важно провести хорошую трансферную компанию. По мнению итальянского специалиста, синие должны принимать лучшие решения на рынке, чтобы конкурировать с лидером АПЛ «Манчестер Сити».

«Путь Манчестер Сити невероятен, разве нет? В этом сезоне «горожане» очень сильны, в прошлом они также были фантастической командой. Затем летом они приобрели тех игроков, которых хотели, после чего стали значительно лучше. Они могут повторить это и в январе, возможно, и в будущем.

Это должно беспокоить «Челси». Ведь если мы хотим конкурировать с «Манчестер Сити», мы должны вести работу, а затем принимать наилучшие решения на трансферном рынке», – сказал Конте.

После 13-ти туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 37 очков. Лондонская команда располагается на третьем месте, отставая на 11 баллов.