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  • Конте: «Челси» для конкуренции с «Манчестер Сити» должен принимать лучшие решения на трансферном рынке»

Конте: «Челси» для конкуренции с «Манчестер Сити» должен принимать лучшие решения на трансферном рынке»

27 ноября 2017, 15:32
4

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подчеркнул, насколько важно провести хорошую трансферную компанию. По мнению итальянского специалиста, синие должны принимать лучшие решения на рынке, чтобы конкурировать с лидером АПЛ «Манчестер Сити».

«Путь Манчестер Сити невероятен, разве нет? В этом сезоне «горожане» очень сильны, в прошлом они также были фантастической командой. Затем летом они приобрели тех игроков, которых хотели, после чего стали значительно лучше. Они могут повторить это и в январе, возможно, и в будущем.

Это должно беспокоить «Челси». Ведь если мы хотим конкурировать с «Манчестер Сити», мы должны вести работу, а затем принимать наилучшие решения на трансферном рынке», – сказал Конте.

После 13-ти туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 37 очков. Лондонская команда располагается на третьем месте, отставая на 11 баллов.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Сити Конте Антонио
Комментарии (4)
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Romio-xxx
1511790178
Подстегнул Ромку либо к своему увольнению,либо к качественным покупкам)))
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Чермындыр
1511791555
Кто мешал летом купить игроков получше Мораты и Бакайоко?
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