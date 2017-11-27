Черданцев: «Если Манчини не топ-тренер, то кто им является?»

Известный телеведущий, комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев не считает, что нынешний главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не относится к топ-тренерам. По его словам, итальянец уже давно всем все доказал своими победами в чемпионатах Италии и Англии.

Матч 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, в 19:30 по московскому времени.

– На днях Кирилл Дементьев сказал, что не считает Манчини топ-тренером, тренером для решения больших задач. Василий Уткин выражался еще жестче. Какого вы мнения об итальянском специалисте?

– Я не буду комментировать слова своих коллег, это их право говорить то, что они считают нужным. Но мне кажется, что как минимум некорректно человеку, который по роду своей профессии дает публичные оценки, уничижительно и неуважительно в каком бы то ни было виде отзываться о человеке, который выигрывал чемпионаты Англии и Италии. Таких тренеров в принципе не очень много. И мне кажется, что просто смешно в подобном контексте обсуждать Манчини – топ-тренер он или нет. А кто тогда топ-тренер? Который выиграл чемпионат водокачки 157 раз? Или кто? Манчини выиграл с «Манчестер Сити» в первый раз за 50 лет в сложнейшей ситуации. Его последователи показали, что это не так просто. Ему ставили в вину, что Лигу чемпионов сразу же не выиграл. Извините, Пеллегрини тоже не выиграл. Титулы, которые завоевал Манчини в двух сложнейших чемпионатах… Я даже не сразу вспомню, кто выиграл чемпионаты и в Италии, и в Англии, назовите мне фамилию.

– Первым на ум приходит Анчелотти…

– Да, тоже итальянец. Но и Анчелотти провалился в «Баварии», ушел из «Реала», правда, выиграв Лигу чемпионов, но там тоже задавались вопросом, топ-тренер ли он. Знаете, очень легко навешивать ярлыки. Есть люди, которые всем все давно доказали. Думаю, Роберто Манчини совершенно все равно, что о нем думают коллеги, я или какие-то другие русские комментаторы. Этот человек давно состоялся как футболист и как тренер. Он всем все доказал. Может быть, кроме самого себя и своего работодателя.

– Вы согласны с тем, что и «Зенит», и «Спартак» приходят в себя после тех проблем, которые испытывали не так давно, и это здорово перед центральным матчем тура?

– Думаю, что да. Хотя для трудностей были объективные причины. После эйфории, которую пережил «Спартак», когда 16 лет клуб не был чемпионом, вернуться к серьезной работе и мыслям о футболе очень сложно. Конечно, какое-то время на это понадобилось. И с «Зенитом» – все понятно. Новая команда, новый тренер, много новых игроков, иностранцев, которые не знают друг друга, русского языка. Нет такого понятия: язык футбола. Это словосочетание, которое придумали журналисты сто лет назад, но оно не актуально. Его придумали, когда все были из одного футбольного пространства, но сейчас в футболе глобализация: люди приезжают из разных стран и говорят на своем родном языке. Общение очень важно, и на футбольном поле в том числе. Подсказать, приободрить, что-то объяснить партнеру. Именно сказать, а не показать на пальцах. Эта проблема у «Зенита» очевидно была очень острой – невозможно языковой барьер преодолеть за два-три месяца, поэтому требовалось время, чтобы поработать над нюансами и понять, как двигаться вперед.