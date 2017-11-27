Месси: «С каждым годом все сложнее успешно проходить отборочные турниры»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси считает, что проблемы национальной команды в прошедшем отборочном турнире чемпионата мира-2018 связаны с частой сменой тренеров. По словам футболиста, к каждому из них приходилось привыкать заново.

– Как вы объясните сложности, с которым столкнулась Аргентина в отборе на ЧМ-2018, и что нужно сделать, чтобы ваша сборная была максимально конкурентоспособна и могла побороться за «золото» чемпионата мира?

– Да, это был очень тяжелый отбор для нас. Сборной руководили три разных тренера, и было сложно заново привыкать к собственной игровой философии и новым идеям каждого из них. Последним стал Хорхе Сампаоли, с ним мы провели четыре заключительных матча в отборе и несколько товарищеских встреч, так что, как команда, находимся в процессе становления. С каждым днем футбольный уровень команд во всем мире перестает так сильно отличаться, поэтому все сложнее успешно проходить отборочные турниры.

– На ЧМ-2014 Аргентина проиграла в финале Германии. Немецкая сборная снова будет главным вашим противником на российском чемпионате мира? Или вы можете назвать и другие страны, вроде Испании или Португалии?

– Германия точно будет одним из фаворитов, как всегда. Но есть и другие отличные сборные, которые будут претендовать на самые высокие места – Бразилия, Испания или Франция. Прямо сейчас они демонстрируют прекрасную игру, а когда приедут в Россию, будут еще сильнее.

– В 2014 году, на бразильском чемпионате мира, вы играли в полуфинале против голландцев. Вас удивляет, что Голландия с таким звездным игроком, как Роббен, не приедет на ЧМ-2018?

– Это то, о чем я только что говорил – всем сборным становится сложнее отбираться на мировые чемпионаты, и не важно, Южная Америка это или Европа. Футбол становится все более одинаковым, и любая скромная сборная, у которой все в порядке с дисциплиной и тактикой, может доставить тебе массу неприятностей. На грядущий чемпионат не приедут Голландия, Италия… Это сборные, которые испокон веку выступали на главных турнирах планеты и всегда поднимались очень высоко, поэтому, разумеется, никто не ожидал, что они не пройдут отбор.

– Что вы думаете о неудаче сборной Италии? В чем проблемы итальянского футбола?

– Пожалуй, итальянский футбол действительно уже не тот, что в последние годы, это факт. Не думаю, что это имеет какое-либо отношение к невыходу сборной на чемпионат мира, но футбол в Италии изменился. Главные команды серии А, «Милан» или «Интер», не похожи на самих себя десятилетней давности. И это определенно влияет на итальянский футбол. Но постепенно он постарается вернуться в привычный ритм, а итальянские клубы, рано или поздно, снова будут среди сильнейших на европейском уровне.