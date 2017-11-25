Конте: «Возможно, мы заслуживали победу в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:1).

«Да, я должен быть расстроен, но сегодня мы показали хорошую игру в первом тайме, надежно работали с мячом, а во втором тайме создали много моментов.

Несмотря на долгий перелет и непродолжительный отдых, я увидел хорошую реакцию моих игроков [на пропущенный гол — прим. ред.]. Они бы не приняли поражения. У нас были моменты для второго гола, играть на «Энфилде» всегда тяжело. Мы боролись и хотели победить.

Навешивал ли Виллиан в моменте с голом? Не знаю, я с ним не разговаривал. Нам не повезло в моменте с голом «Ливерпуля», но ничья – хороший результат, а в конце мы, возможно, заслуживали победу.

Мы должны быть довольны, так как вышли в следующий раунд Лиги чемпионов, а сегодня провели третий выездной матч подряд. Нужно продолжать в том же духе, сохранять энтузиазм и продолжать ротацию, так как играть каждые три дня непросто», — сказал Конте.

«Ливерпуль» с 23 очками находится на пятой строчке в турнирной таблице. «Челси» идет на третьем месте с 26-ю очками.

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