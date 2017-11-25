Семак — о поражении от «Ахмата»: «Моменты были, могли добиться ничьей»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче 18-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:2).

«В первом тайме в атакующей фазе сыграли ниже своих возможностей. В обороне – один момент у «Ахмата», один момент у нас был. Обидно, что в самой концовке пропустили со стандарта.

Во втором тайме ошиблись. Естественно, после 0:2 тяжело вернуться в игру. Однако моменты были, могли забить, могли добиться ничьей. В концовке не повезло, не хватило реализации, хотя моменты были хорошие. К сожалению, очков не набрали. Будем идти дальше и работать», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».

«Ахмат» набрал 25 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Уфа» с 24 очками опустилась на седьмую позицию.