Конте: «Вопрос о продлении контракта с Куртуа следует адресовать руководству «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что вопрос продления контракта с голкипером Тибо Куртуа – прерогатива руководства клуба. При этом итальянский специалист подчеркнул, что у синих еще есть время на согласование с бельгийцем нового договора.

«Скажу честно: я думаю, что вопрос продления контракта с Куртуа касается клуба, а не лично меня. Я могу лишь сказать, что Тибо – один из лучших, возможно, лучший голкипер в мире. Он очень важен для «Челси».

Продление контракта – задача для клуба. Как вы все хорошо знаете, если топ-игрок решает не продлевать соглашение, то клубу тяжело найти решение этой проблемы. В то же время у «Челси» еще есть определенный промежуток времени чтобы попытаться найти выход из данной ситуации.

Конечно, Куртуа будет лучшим вратарем в мире, может быть, он уже лучший. И он прекрасно знает мое мнение о нем», – сказал Конте.

Нынешний контракт Куртуа с синими рассчитан до июня 2019 года. В текущем сезоне 25-летний страж ворот провел 18 матчей, в которых пропустил 18 голов. В восьми встречах ему удалось сохранить свои ворота на замке.