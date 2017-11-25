Конте: «Почему «Челси» продал Салаха? Это все в прошлом, не вижу смысла отвечать на данный вопрос»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте накануне матча 13-го тура АПЛ с «Ливерпулем» высказал мнение о полузащитнике красных Мохамеде Салахе, который ранее защищал цвета лондонской команды.

«Я очень хорошо знаком с ним, поскольку он долгое время выступал в чемпионате Италии. Салах – хороший и очень опасный игрок. Он техничен и в то же время невероятно быстр, очень силен, отлично обыгрывает один в один и прекрасно завершает атаки.

Почему «Челси» продал его? Я не знаю. Это было в прошлом, когда Салах был очень молод. Теперь он значительно вырос как игрок, но его уход – это все уже позади. Думаю, будет неправильно отвечать на данный вопрос», – сказал Конте.

Поединок «Ливерпуль» – «Челси» состоится сегодня и начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.