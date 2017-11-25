Глава Ассоциации футбола Аргентины: «Стадион «Краснодара» намного современнее всех наших арен»

Глава аргентинского футбола Клаудио Тапиа в положительных тонах высказался о стадионе «Краснодара». Напомним, там аргентинцы проводили товарищеский матч против сборной Нигерии (2:4).

«В Краснодаре мы играли на стадионе, по сравнению с которым аргентинские площадки отстали на очень много лет. Там есть вещи, которые нам действительно еще не приходилось видеть ни на одном чемпионате мира.

Я был удивлен, потому что практически вся инфраструктура, стадионы, штабы уже готовы. Я не сомневаюсь, что Россия хорошо проведет ЧМ-2018», – сказал функционер.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.