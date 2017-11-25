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  • Талалаев: «Путин – красавчик! Он делает все, чтобы Россия двигалась вперед»

Талалаев: «Путин – красавчик! Он делает все, чтобы Россия двигалась вперед»

25 ноября 2017, 08:50
99

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев ответил на вопросы болельщиков команды. Специалист рассказал, как относится к русскому рэпу и президенту страну Владимиру Путину.

– Вы знакомы с Юрием Дудем?

– Да, конечно, мы вместе участвовали в проекте «Удар головой» и пару раз встречались в нормальной жизни. Мне очень нравится, очень деятельный молодой человек.

– Почему спросил об этом: сейчас популярна его передача «вДудь», где он задает каверзные вопросы гостям из разных сфер жизни. Смотрите ли вы ее? Болельщики попросили задать вопросы: «тройка лучших рэперов России», «красавчик ли Путин» и «сколько вы зарабатываете?»

– Если честно, смотреть во время чемпионата какие-то программы практически невозможно, смотрю только футбол. По три матча каждого соперника, когда готовимся. Несмотря на то, что члены тренерского штаба просматривают и делают конкретную нарезку, приходится очень много времени тратить на это. Поэтому никаких программ в YouTube посмотреть не удается.

Что касается вопросов, Юра всегда был неудобным и правильным. Не сомневаюсь, что людям, которые смотрят, должно быть интересно. С ним просто даже интересно общаться.

Что касается рэперов... У нас в раздевалке всегда звучит музыка, ребята ставят «Все или ничего», настраиваются на игру. Конечно, я знаю рэперов, но в основном это люди, которые создают продукт. Вот эти все баттлы, когда люди не производят ни музыки, ни стихов и начинают соревноваться: кто лучше друг друга польет грязью, для меня это непонятно.

Что касается Путина. Красавчик ли он? Конечно, красавчик. Человек делает все, чтобы наша страна двигалась вперед. И дай бог, чтобы Россия процветала.

По поводу заработка... Я могу сказать так, что в Тамбове я заработаю в три раза меньше, чем зарабатывал в Нижнем Новгороде.

Источник: ФК «Тамбов»
Россия. ФНЛ Россия Тамбов Талалаев Андрей Путин Владимир
Комментарии (99)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vshter76
1511590941
Тот момент когда надоело быть тренером в Тамбове, а хочется быть депутатом в Москве
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Ron09
1511593502
Выборы впереди, каждый лижет как может
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Болельщик Реал Мадрида
1511594173
Конечно "красвчик"! Он красавчик для Сирийской республики, Венесуэлы, Бразилии, Кубы и Аргентины. Всем помощь оказывает, долги прощает, а свой народ налогами обложил. Богатеи и буржуазия жирует, а 70% людей живёт за чертой бедности, в то время как "Газпром" тратит по 100 миллиардов на юбелеи. В стране коррупционно-феодальное правление. 100 Великого Октября праздновать запретил.
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Татарин за ЦСКА
1511594450
Путин действительно лучший на Европейской арене. Даже америкосы боятся его. Крым вернул не разу не стрельнув. Поднял нашу страну. Даже мой не большой город стал процветать и люди стали жить лучше.
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Gullit 76
1511596146
Хороший тренер.Оценивайте его работу,а на вкус и цвет товарищей нет.И в конце концов по сравнению с тем что было при Ельцине улучшение есть,или вы всё забыли?
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yarik1_78
1511598074
Надо только вовремя подлизывать попец!
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kykyi
1511602522
О каком движении в перед может идти речь? Очнитесь! За последние 8 лет ВВП в мире в среднем вырос на 30%. Китай, УЗБЕКИСТАН, Лаос, Индия-удвоили свой ВВП. В России за 8 лет прирост ВВП-4.3%(в среднем 0,5% за год). В эпоху застоя, при Брежневе ВВП рос в среднем на 1.5% в год Личное потребление граждан (грубо, что смогли потратить на себя)за 8 лет выросло: Китай-94% Индия-60% Монголия-48% Вьетнам-45% МОЛДОВА-23% Латвия-16% РОССИЯ-2% О каком процветании и прогрессе может идти речь? Мы в ЖОПЕ, господа!
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alexa1995
1511605967
Причитал коменты, наконец то народ начал просыпатья и понимать в какой ж. мы находимся.
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Muhametshin
1511606167
Да в россии действительно стало лучше, теперь машину только по праздникам заправляю, просто по другому голодный сидеть будешь,хлеб покупаю только что дешевле тот который с пальмовым маслом,а что касается посещения культурных заведений их или вовсе нет либо они есть но на них нет денег.
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Grom1987
1511607915
Я конечно понимаю, какой по большей части здесь сидит контингент, но все таки, надо бы уже разбираться в том: 1 Такие провокационные вопросы специально закидывают на разного рода ресурсы! 2 Запускается орда в комментарии и формируется якобы мнение народа! 3 За счет того, что большая часть все таки управленчески безграмотна, верит в те или иные фейки, которые образованным и знающим людям очевидны! 4 Конечно у недалеких возникает вопрос?: ведь я живу плохо, значит они правы! 5 Нет не правы: а) твое нынешнее положение зависит от тебя самого, а не от Путина, Чубайса, евреев и рептилойдов. б) пока ты ноешь и ищешь виновных, другие работают, открывают, предпринимают, создают и прочее не обращая внимания на политику и уж тем более ЭТОТ ШКВАЛ вранья и говна которые льют в твои уши! в) учти, годы идут и у тебя есть выбор, остаться в этом говне лжи, который вам раскапывает Алеша или взяться за ум и начать творить!
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