Талалаев: «Путин – красавчик! Он делает все, чтобы Россия двигалась вперед»

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев ответил на вопросы болельщиков команды. Специалист рассказал, как относится к русскому рэпу и президенту страну Владимиру Путину.

– Вы знакомы с Юрием Дудем?

– Да, конечно, мы вместе участвовали в проекте «Удар головой» и пару раз встречались в нормальной жизни. Мне очень нравится, очень деятельный молодой человек.

– Почему спросил об этом: сейчас популярна его передача «вДудь», где он задает каверзные вопросы гостям из разных сфер жизни. Смотрите ли вы ее? Болельщики попросили задать вопросы: «тройка лучших рэперов России», «красавчик ли Путин» и «сколько вы зарабатываете?»

– Если честно, смотреть во время чемпионата какие-то программы практически невозможно, смотрю только футбол. По три матча каждого соперника, когда готовимся. Несмотря на то, что члены тренерского штаба просматривают и делают конкретную нарезку, приходится очень много времени тратить на это. Поэтому никаких программ в YouTube посмотреть не удается.

Что касается вопросов, Юра всегда был неудобным и правильным. Не сомневаюсь, что людям, которые смотрят, должно быть интересно. С ним просто даже интересно общаться.

Что касается рэперов... У нас в раздевалке всегда звучит музыка, ребята ставят «Все или ничего», настраиваются на игру. Конечно, я знаю рэперов, но в основном это люди, которые создают продукт. Вот эти все баттлы, когда люди не производят ни музыки, ни стихов и начинают соревноваться: кто лучше друг друга польет грязью, для меня это непонятно.

Что касается Путина. Красавчик ли он? Конечно, красавчик. Человек делает все, чтобы наша страна двигалась вперед. И дай бог, чтобы Россия процветала.

По поводу заработка... Я могу сказать так, что в Тамбове я заработаю в три раза меньше, чем зарабатывал в Нижнем Новгороде.