Конте: «Неправильно, когда у нас перед игрой с «Ливерпулем» всего два дня»

Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 13 тура АПЛ против «Ливерпуля» посетовал на недостаток времени на восстановление. Напомним, что на неделе «пенсионеры» играли в Лиге чемпионов.

«Неделя получилась напряженной. Однако один день отдыха и один день на подготовку к такой важной игре – это неправильно. Говорю не только про нас, а применительно ко всем остальным участникам еврокубков.

Тем не менее, нужно выдать хороший матч против сильной команды. Естественно, хотим победить», – сказал итальянец.

«Челси» идет на третьем месте АПЛ, отставая от лидера на девять очков.