Фарфан признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

УЕФА объявила итоги голосования «лучший игрок недели в Лиге Европы».
Лучшим футболистом 5-го тура групповой стадии стал нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, набрав 41% голосов.
33-летний перуанец отметился дублем в матче против «Копенагена» (2:1).
Ранее он был включен в символическую сборную недели на турнире.
Аналогичное звание в Лиге чемпионов получил форвард «Реала» Криштиану Роналду.
Итоги голосования:
1. Джефферсон Фарфан, «Локомотив» – 41% голосов
2. Андре Силва, «Милан» – 25%
3. Йозеф Гушбауэр, «Славия» – 14%
4. Набиль Фекир, «Лион» – 9%
5. Марио Балотелли, «Ницца» – 4%
6. Ариц Адурис, «Атлетик» – 3%
7. Брайан Кристанте, «Аталанта» – 2%
Седрик Бакамбу, «Вильярреал» – 2%
Источник: УЕФА