Фарфан признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

УЕФА объявила итоги голосования «лучший игрок недели в Лиге Европы».

Лучшим футболистом 5-го тура групповой стадии стал нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, набрав 41% голосов.

33-летний перуанец отметился дублем в матче против «Копенагена» (2:1).

Ранее он был включен в символическую сборную недели на турнире.

Аналогичное звание в Лиге чемпионов получил форвард «Реала» Криштиану Роналду.

Итоги голосования:

1. Джефферсон Фарфан, «Локомотив» – 41% голосов

2. Андре Силва, «Милан» – 25%

3. Йозеф Гушбауэр, «Славия» – 14%

4. Набиль Фекир, «Лион» – 9%

5. Марио Балотелли, «Ницца» – 4%

6. Ариц Адурис, «Атлетик» – 3%

7. Брайан Кристанте, «Аталанта» – 2%

Седрик Бакамбу, «Вильярреал» – 2%