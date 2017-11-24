Роналду – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил результаты голосования «лучший игрок недели по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов».

В номинации победил нападающий «Реала» Криштиану Роналду. 32-летний португалец оформил дубль в матче против АПОЭЛа (6:0).

Форвард набрал 43% голосов.

Топ-6 рейтинга:

1. Криштиану Роналду, «Реал» – 43%

2. Неймар, «ПСЖ» – 28%

3. Эден Азар, «Челси» – 8%

Роберт Левандовски, «Бавария» – 8%

4. Тимо Вернер, «РБ Лейпциг» – 5%

5. Гарри Кейн, «Тоттенхэм» – 3%

Лоренцо Инсинье, «Наполи» – 3%

6. Янник Феррейра-Карраско, «Атлетико» – 1%