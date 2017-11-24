Роналду – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил результаты голосования «лучший игрок недели по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов».
В номинации победил нападающий «Реала» Криштиану Роналду. 32-летний португалец оформил дубль в матче против АПОЭЛа (6:0).
Форвард набрал 43% голосов.
Топ-6 рейтинга:
1. Криштиану Роналду, «Реал» – 43%
Роберт Левандовски, «Бавария» – 8%
4. Тимо Вернер, «РБ Лейпциг» – 5%
5. Гарри Кейн, «Тоттенхэм» – 3%
Лоренцо Инсинье, «Наполи» – 3%
6. Янник Феррейра-Карраско, «Атлетико» – 1%
Источник: УЕФА