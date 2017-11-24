Кобелев: «Слабых соперников в Европе нет. «Марибор» что, не команда, что ли?»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев дал оценку выступлению российских команд в прошедшем туре евротурниров. По его словам, в Европе не осталось слабых соперников, с каждым нужно показывать высокую степень концентрации и готовности.

– «Локомотив» победил «Копенгаген», но перед матчем наверняка присутствовали опасения за результат?

– Действительно, опасения были, все-таки датская команда – довольно значимая на европейской арене, стабильная и качественная. Однако «Локомотив» справился, сыграв в свой футбол. Железнодорожники очень надежно действовали сзади, а впереди результат сделали Миранчук, Фернандеш и Фарфан. «Локомотив» лишний раз доказал, что в Лиге Европы наши команды смотрятся очень хорошо.

– Группа «Локо» изначально казалась простой, однако путейцам приходится прикладывать в ней много усилий.

– Не хочется обсуждать чьи-то слова и чьи-то домыслы насчет «простой» группы. Слабых команд нет, тем более в еврокубках. Кто думает, что бывают легкие матчи, тот глубоко ошибается. Сейчас со всеми надо играть на сто процентов, иначе получишь на выходе негативный результат.

– Как оцените ничью «Спартака» с «Марибором» и победу ЦСКА над «Бенфикой» в Лиге чемпионов?

– «Спартак», как обычно, играл очень интенсивно, но, к сожалению, не первый раз уже красно-белые ведут в счете и не могут удержать победу. Не хватает им в команде игрока, который в нужный момент в концовке придержал бы мяч и правильно расставил партнеров так, чтобы они не прижимались к своим воротам и в то же время не бежали сломя голову вперед. Что касается ЦСКА, то по матчу с «Бенфикой» он мне очень понравился. Армейцы действовали здорово, у них, наоборот, есть организация и лидеры, которые направляют игру.

– Перед последним туром шансы красно-белых и красно-синих на проход в 1/8 финала Лиги чемпионов невелики. Наверное, они сами виноваты, что ранее подарили противникам важные очки?

– Я же сказал: слабых соперников не бывает. «Марибор» что, не команда, что ли? Ничего сверхъестественного в том, что он сыграл вничью со «Спартаком», я не вижу. Не секрет, что ко всем командам надо относиться внимательно, что каждое очко играет определенную роль. В Лиге чемпионов очень высокий уровень, здесь надо быть предельно сконцентированным. Но не стоит умалять заслуг ЦСКА и «Спартака» – они сохраняют возможность пробиться в плей-офф Лиги чемпионов не просто так.