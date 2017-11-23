Моуринью: «МЮ» проиграл, так как после первого тайма счет должен был быть 5:0»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что не смотря на поражение от «Базеля» в Лиге чемпионов, его команда доминировала в этом матче.

«Мы проиграли потому, что после первого тайма счет должен был быть 5:0. Мы доминировали, но не смогли забить. Наше преимущество было настолько велико, что моментами казалось – при такой игре нельзя не победить. Но опыт показывает, что, когда упускаешь столько моментов, то оказываешься в той ситуации, в которой мы и оказались.

Во второй тайме многие уже думали: «Хорошо, пусть 0:0», но в итоге мы пропустили на последней минуте», – сказал Моуринью.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Базель» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 1:0. Англичане лидируют в группе А с 12-ю очками. «Базель» идет вторым, отставая на три балла, как и ЦСКА.