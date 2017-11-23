Дибала: «Могли обыграть «Барселону», если бы не сейв тер Стегена»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала считает, что его команда могла обыграть «Барселону» в прошедшем матче Лиги чемпионов, который состоялся в Турине. По его словам, на выручку гостям в концовке встречи пришел голкипер Марк-Андре тер Стеген.

«Мы бились до последней минуты и могли заработать три очка, не сделай сейв тер Стеген в самой концовке. Когда играешь с «Барселоной», нужно еще думать и об обороне, и в этом смысле мы сыграли хорошо.

Месси? Очень опасно думать о том, что он в запасе, так как можно расслабиться. Мы себе этим вопросом головы не забивали», – заявил футболист после финального свистка.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Барселона» завершился со счетом 0:0.