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  • Дибала: «Могли обыграть «Барселону», если бы не сейв тер Стегена»

Дибала: «Могли обыграть «Барселону», если бы не сейв тер Стегена»

23 ноября 2017, 07:44
4

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала считает, что его команда могла обыграть «Барселону» в прошедшем матче Лиги чемпионов, который состоялся в Турине. По его словам, на выручку гостям в концовке встречи пришел голкипер Марк-Андре тер Стеген.

«Мы бились до последней минуты и могли заработать три очка, не сделай сейв тер Стеген в самой концовке. Когда играешь с «Барселоной», нужно еще думать и об обороне, и в этом смысле мы сыграли хорошо.

Месси? Очень опасно думать о том, что он в запасе, так как можно расслабиться. Мы себе этим вопросом головы не забивали», – заявил футболист после финального свистка.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Барселона» завершился со счетом 0:0.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Ювентус Барселона Месси Лионель тер Стеген Марк-Андре Дибала Пауло
Комментарии (4)
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Axe111
1511414003
Стеген Бомбардир, тошнит уже от твоих новостников
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Avatar 2
1511422565
надо было забивать
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tum tum
1511443083
дибала да что вы могли? вы автобус !
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