Щенников – о травме: «Поеду на снимок и будет ясно, что с ногой»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0) рассказал о полученной травме.

Игрок был заменен на 50-й минуте встречи на Кирилла Набабкина.

– Что произошло в том эпизоде, когда вы получили повреждение?

– Пока до конца не понял. Сейчас, наверное, поеду на снимок и будет ясно, что с ногой.

– Гончаренко сказал, что до последнего вас менять не хотелось. Насколько было тяжело играть с этим повреждением?

– Тяжело, но терпимо, – сказал Щенников в эфире телеканала «Матч ТВ».

Лучший матч ЦСКА в Лиге чемпионов. Акинфеев не пропустил!