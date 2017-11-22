Слуцкий: «Не беспокоюсь по поводу своей работы в «Халл Сити»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о возможном увольнении из английского клуба. Ранее сообщалось, что руководство «тигров» уже рассматривает кандидатуры на замену российскому специалисту.

«Никогда не беспокоюсь по поводу своей работы, так как не могу работать при дискомфорте. В клубе хорошая атмосфера. Меня все поддерживают: начиная от владельца и заканчивая каждым сотрудником. Мы строим команду. Нужно больше времени, чем я ожидал.

Смотрю в будущее с позитивным настроем. Нам нужно всего лишь победить», – цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.

На данный момент «Халл Сити» занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.