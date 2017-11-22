Баринов мечтает получить вызов в сборную России

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов верит, что у него появится шанс попасть в сборную России перед чемпионатом мира-2018. В текущем сезоне он провел 10 матчей в РФПЛ, забив в них один гол.

— Наверное, каждый футболист мечтает выступать за сборную своей страны. Я — не исключение. Буду чаще играть за «Локомотив», тогда и тренерский штаб наверняка обратит на меня внимание.

— До чемпионата мира-2018 осталось чуть больше полугода. Думаете, у вас еще есть шанс попасть в число его участников?

— Я по крайней мере на это надеюсь. И буду делать все, что от меня зависит, ради достижения этой цели