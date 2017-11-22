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Баринов мечтает получить вызов в сборную России

22 ноября 2017, 09:52
3

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов верит, что у него появится шанс попасть в сборную России перед чемпионатом мира-2018. В текущем сезоне он провел 10 матчей в РФПЛ, забив в них один гол.

— Наверное, каждый футболист мечтает выступать за сборную своей страны. Я — не исключение. Буду чаще играть за «Локомотив», тогда и тренерский штаб наверняка обратит на меня внимание.

— До чемпионата мира-2018 осталось чуть больше полугода. Думаете, у вас еще есть шанс попасть в число его участников?

— Я по крайней мере на это надеюсь. И буду делать все, что от меня зависит, ради достижения этой цели

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Баринов Дмитрий
Комментарии (3)
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bset
1511335844
Вот так неожиданность. Было бы удивительно, если бы он сказал "Да кому нужна эта сборная со своим ЧМ?"
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STAFOR13
1511339437
Баринов тоже неплохой игрок, но он ещё не полностью раскрылся, полузащита у нас молодая пока что достойная растёт, даже перебор в полузащите, (Баринов, Евсеев, *******, Ташаев (те кто ещё не раскрылся полностью), Миранчуки, Головин, Зобнин, Кузяев ещё и Дзага пока ещё не старый это уже основа сборной, ещё можно Шатова и Черышева взять, 1го Луческу загубил... Манчини надеюсь Олега встряхнёт и вернёт его на нужный путь развития, а Денису травмы мешали, щас форму если наберёт, может заиграть как в лучшем сезоне за Вильярреал), удачи им всем, что бы без травм и в лучшей форме подошли к ЧМ.
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prezent2017
1511341666
Не понял, Баринов или Баранов?
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