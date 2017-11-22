Лига чемпионов. «Монако» разгромно проиграл «Лейпцигу» и лишился шансов на еврокубковую весну

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» принимал гостей из Германии. Хозяева крупно уступили, сумев забить всего один мяч. Его автором стал Радамель Фалькао. У немцев дублем отметился Тимо Вернер.

«Лейпциг» продолжает борьбу за плей-офф Лиги чемпионов, а «Монако» весной не примет участия в еврокубках.

Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур

Монако (Франция) – Лейпциг (Германия) – 1:4 (1:4)

Голы: 0:1 – Жемерсон, 6 (в свои ворота); 0:2 – Вернер, 9; 0:3 – Вернер, 31 (с пенальти); 1:3 – Фалькао, 43; 1:4 – Кейта, 45.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов