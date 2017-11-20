«Челси» – лидер АПЛ последних трех лет по количеству карточек за симуляции

Статистический портал Opta опубликовал данные по предупреждениям «Челси» в матчах чемпионата Англии за последние три года.

«8 – ни одна команда АПЛ с начала сезона-2014/15 не получила больше карточек за симуляции, чем «Челси», – говорится в сообщении аккаунта ресурса в твиттере.

В текущем сезоне подопечные Антонио Конте получили 21-у желтую карточку и две красных суммарно. Лидер по количеству предупреждений – Альваро Мората (4).

После 12-ти туров внутреннего первенства синие занимают третье место в турнирной таблице.