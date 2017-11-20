В чемпионате Голландии защитник забил в свои ворота с 30-ти метров

Встреча 12-го тура чемпионата Голландии «Гронинген» – «Витесс» завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

На 59-й минуте защитник гостей Фанкати Дабо отправил мяч в свои ворота ударом с 30-ти метров.

22-летний англичанин отдал верховую передачу с левого фланга на вратаря Жерона Хоувена, но партнер не среагировал на пас.

«Я уже извинился перед одноклубниками. Если они решат поиздеваться надо мной за этот эпизод, то я не в силах что-то предпринять», – сказал Дабо после матча.

«Витесс» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.

После 4-х туров групповой стадии Лиги Европы клуб занимает последнее место в квартете K. В четверг команда из Арнема сыграет на выезде против «Лацио».