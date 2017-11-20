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  • В чемпионате Голландии защитник забил в свои ворота с 30-ти метров

В чемпионате Голландии защитник забил в свои ворота с 30-ти метров

20 ноября 2017, 20:30
25

Встреча 12-го тура чемпионата Голландии «Гронинген»«Витесс» завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

На 59-й минуте защитник гостей Фанкати Дабо отправил мяч в свои ворота ударом с 30-ти метров.

22-летний англичанин отдал верховую передачу с левого фланга на вратаря Жерона Хоувена, но партнер не среагировал на пас.

«Я уже извинился перед одноклубниками. Если они решат поиздеваться надо мной за этот эпизод, то я не в силах что-то предпринять», – сказал Дабо после матча.

«Витесс» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.

После 4-х туров групповой стадии Лиги Европы клуб занимает последнее место в квартете K. В четверг команда из Арнема сыграет на выезде против «Лацио».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Голландия. Эредивизие Гронинген Витесс Дабо Фанкати
Комментарии (25)
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Михас007
1511199589
вратарь мешок
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Полная Канистра
1511200117
а гол правда хорош не каждому так удаётся даже хорошим напам жаль одно что в свои
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Konb48
1511201267
Красивый гол! Такой запланируешь - не попадешь! Жаль, парня, но красиво!
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insider_retro
1511201659
Классный и выверенный удар!.. Командная беда и личная трагедия!..
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O-Z
1511201712
Гол тура
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ufos73
1511203054
Даже не знаю кто там больший чудик, защитник, вратарь или игрок соперника, который мешал пробить по воротам )))))))
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DeviDjons
1511204420
В букмекерской поставил просто на автогол, а потом тренировался
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KARAT777
1511208758
вратаря надо перевести за ворота мячи подавать
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Petrak86
1511231909
так тут вратарь накосячио не меньше, такое ощущение, что о думал, что мяч идет выше ворот, т.к. как-то уж сильно робко он подпрыгнул.
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OfaZavr
1511248691
да тут его вина небольшая вратарь то спрашивается почему не реагировал а ворон считал, но гол все равно хорош))
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