Джикия: «Слышал об интересе «Зенита», приятно. Но я предпочту остаться в лучшей команде России»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что не собирался покидать красно-белых, несмотря на предложение «Зенита».

Ранее сообщалось об интересе сине-бело-голубых к 23-летнему игроку. Сегодня московский клуб объявил о продлении контракта с Джикией до 2022 года.

«Слышал об этом. Приятно понимать, что тобой интересуются ведущие клубы РФПЛ, но я предпочту остаться в лучшей команде страны», – сказал Джикия.

Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» за 2,35 миллиона евро в декабре 2016 года. В нынешнем сезоне футболист провел 22 поединка, записав на свой счет один мяч и три голевые передачи.