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  • Джикия: «Слышал об интересе «Зенита», приятно. Но я предпочту остаться в лучшей команде России»

Джикия: «Слышал об интересе «Зенита», приятно. Но я предпочту остаться в лучшей команде России»

20 ноября 2017, 16:32
55

Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что не собирался покидать красно-белых, несмотря на предложение «Зенита».

Ранее сообщалось об интересе сине-бело-голубых к 23-летнему игроку. Сегодня московский клуб объявил о продлении контракта с Джикией до 2022 года.

«Слышал об этом. Приятно понимать, что тобой интересуются ведущие клубы РФПЛ, но я предпочту остаться в лучшей команде страны», – сказал Джикия.

Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» за 2,35 миллиона евро в декабре 2016 года. В нынешнем сезоне футболист провел 22 поединка, записав на свой счет один мяч и три голевые передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Джикия Георгий
Комментарии (55)
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BANNIKOV1970
1511186151
бакланам по клюву
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bset
1511187089
Ну в ЦСКА тебя вообще-то не звали, поэтому в лучшей команде страны тебе не играть.
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RedWhiteFans2
1511187161
Правильная философия у Георгия. Успехов тебе в лучшей ( как минимум для меня ) команде.
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alp
1511187440
у футболистов моск - меньше наперстка.....
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Mahone
1511187567
И правильно,самый популярный и играющий клуб,клуб Дасаева,Мостового,Титова,Аленичева и многих других,Спартак -Чемпион!!!!!!!!
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volfrik
1511189581
сколько таких "преданных" переходило туда сюда!!! думаю просто он прекрасно понимает, что там сядет на лавочку, игрок то средний, только за паспорт и ценится
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poxi71
1511189939
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Сайт - wintennis.in
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Сержтир
1511191560
Пример как можно простыми словами дать крепкий пинок по самолюбию Зенита.
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Диктор
1511192823
Георгий ты в моем понятии просто настоящий мужчина,в полном смысле этого слова.Уважуха.
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TRELL
1511195281
Не смеши... Конкуренция большая в Зените,не вытянешь! А в Спартаке тебя возносят в ранг бога,хотя реально ты средний игрок...
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