Погребняк – об арене «Санкт-Петербург»: «Кажется, я бы ночевал здесь»

Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк, защищающий ныне цвета «Динамо», высказал свое мнение о стадионе «Санкт-Петербург».

«Не знаю. Мне кажется, я бы ночевал здесь», – сказал Погребняк.

Напомним, вчера, 19 ноября, на новой арене сине-бело-голубых состоялось празднование 10-летия первого российского чемпионства «Зенита», на которое были приглашены игроки того «золотого» состава.

Погребняк выступал за «Зенита» с 2007 по 2009 год.