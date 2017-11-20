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  • Погребняк – об арене «Санкт-Петербург»: «Кажется, я бы ночевал здесь»

Погребняк – об арене «Санкт-Петербург»: «Кажется, я бы ночевал здесь»

20 ноября 2017, 15:18
12

Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк, защищающий ныне цвета «Динамо», высказал свое мнение о стадионе «Санкт-Петербург».

«Не знаю. Мне кажется, я бы ночевал здесь», – сказал Погребняк.

Напомним, вчера, 19 ноября, на новой арене сине-бело-голубых состоялось празднование 10-летия первого российского чемпионства «Зенита», на которое были приглашены игроки того «золотого» состава.

Погребняк выступал за «Зенита» с 2007 по 2009 год.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Погребняк Павел
Комментарии (12)
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Павелий
1511184186
А ты посмотри нашу "Открытие Арену"! Сразу поймёшь, что лучший российский стадион у Спартака.
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ribavadim
1511187391
Ночлег-дело нужное...
Ответить
mishavandit
1511189083
Ночуй
Ответить
mihail200606
1511189374
Забивал бы лучше. Хоть где нибудь
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Полная Канистра
1511189434
раскладушку не забудь купить и пижаму да забыл ещё горшок
Ответить
paracetamol
1511191761
Паша, припишись сторожем, возьму в руки деревяшу и пугай бакланов.
Ответить
nik_59
1511196221
Дело личное...
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alex1951
1511209451
Завтра ведущие газеты России напишут : Сенсация!!! Погребняк меняет профессию, в ближайшее время он оформляется ночным сторожем , условия фантастические - ночью можно спать....
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Lokofint
1511221103
А как на лавке динамо, плохо спиться?)
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plehanov6
1511274813
Слова настоящего бомжатника!
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