Фурсенко: «Слышали об интересе сборной Италии к Манчини, но он планирует доработать договор с «Зенитом» до конца»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко подчеркнул, что его не беспокоит информация, согласно которой главный тренер петербуржцев Роберто Манчини является одним из претендентов на то, чтобы возглавить сборную Италии. По словам руководителя, 52-летний специалист планирует полностью отработать контракт с сине-бело-голубыми.

Ранее об интересе к персоне Манчини заявил президент Итальянской федерации футбола Карло Тавеккио.

«Безусловно, мы слышали слова президента итальянской федерации, но, насколько мне известно, Манчини планирует доработать контракт с «Зенитом» до конца. Данная ситуация клуб не беспокоит», – сказал Фурсенко.

Напомним, Манчини возглавил «Зенит» перед началом текущего сезона, заключив соглашение по схеме «3+2».