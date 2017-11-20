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  • Фурсенко: «Слышали об интересе сборной Италии к Манчини, но он планирует доработать договор с «Зенитом» до конца»

Фурсенко: «Слышали об интересе сборной Италии к Манчини, но он планирует доработать договор с «Зенитом» до конца»

20 ноября 2017, 12:46
6

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко подчеркнул, что его не беспокоит информация, согласно которой главный тренер петербуржцев Роберто Манчини является одним из претендентов на то, чтобы возглавить сборную Италии. По словам руководителя, 52-летний специалист планирует полностью отработать контракт с сине-бело-голубыми.

Ранее об интересе к персоне Манчини заявил президент Итальянской федерации футбола Карло Тавеккио.

«Безусловно, мы слышали слова президента итальянской федерации, но, насколько мне известно, Манчини планирует доработать контракт с «Зенитом» до конца. Данная ситуация клуб не беспокоит», – сказал Фурсенко.

Напомним, Манчини возглавил «Зенит» перед началом текущего сезона, заключив соглашение по схеме «3+2».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Италия Манчини Роберто Фурсенко Сергей
Комментарии (6)
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Jenea83
1511171802
Вот зачем заключать такие контракты 3+2. Сделайте 1+2+2 например. Если он в первый год провалился досвидос. Если все нормально +2 прибавляем. А там еще +2 если всех все устраивает. Нахрена 3? что бы выплачивать бешеные бонусы за расторжение?
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zico2205
1511181130
«Безусловно, мы слышали слова президента итальянской федерации, но, насколько мне известно, Манчини планирует доработать контракт с «Зенитом» до конца. " Вот только до какого конца ???? Я, лично , не вижу ничего такого, чтобы заставило Роберто отказаться от предложения возглавить сборную своей родной страны....Зенит- это не Реал, ни Барса и не МЮ....А предложение стать главным тренером своей страны- это верхняя ступень карьеры любого тренера....Хотя, что может в этом понимать г.Фурсенко ????
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Urry
1511183523
Сборной Италии торопиться некуда
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