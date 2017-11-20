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  • В «Анжи» считают, что Сухой не назначил очевидный пенальти в ворота «Локомотива»

В «Анжи» считают, что Сухой не назначил очевидный пенальти в ворота «Локомотива»

20 ноября 2017, 00:08
22

«Анжи» остался недоволен судейством в матче 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:1). В махачкалинском клубе считают, что на 70-й минуте встречи арбитр Алексей Сухой должен был назначать пенальти в ворота железнодорожников.

«На 70-й минуте матча «Анжи» – «Локомотив» арбитр Алексей Сухой не назначил очевидный 11-метровый удар в ворота гостей за удар локтем Игнатьевым в лицо Прудникова. И хотя эпизод в штрафной площади «Локомотива» был в прямой видимости арбитра, он, на удивление, не углядел нарушение правил. Тем самым, его ошибка могла повлиять на исход матча», – говорится в сообщении махачкалинцев.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Анжи Локомотив Сухой Алексей
Комментарии (22)
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paracetamol
1511127025
Сейчас Локов судьи тянут, а в прошлом году спам тянули, до этого лошадей. Не было у Сухого разнарядки РФС пен в ворота Локов ставить, он и не поставил. Хотя блокировка очевидна, таких пенов уже штук 5 в этом сезоне поставили, но не в ворота морковских команд. В наши ворота с Испанией судья похожий пен поставил, например.
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rostik-100
1511127458
в анжи играть в футбол пусть учатся, а считать мы, болельщики, будем.
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BRO_football
1511127747
Симулянт ваш Прудников. Его рукой сзади немного придржали, а он оценил это как удар локтем.
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baden69
1511128559
Нужно быть справедливыми и признать, что удар локтем был. Забил бы Прудников или нет - это уже другой вопрос, но фол 1000%.
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Doktor Dik
1511129489
лохомоты только после ударов Вернблума ноют. Удары Игнатьева они не замечают
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ДАША Д
1511145622
Так сейчас все ошибки в пользу Локомотива.
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ALeX-161-rus
1511157894
Игра забылась,счет остался. Как и 3 очка
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Диктор
1511158185
Ну судя по повтору арбитр ложанулся,если конечно это не специально чтобы лидеров тащить.
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SPACE TRUCKIN
1511159269
пеналь скорее был чем нет...по игре локо был лучше,но ничего особого не показал,в отличии от Спартака и Зенита...
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Edward52
1511167424
Не удивительно. Пенальти был 100%
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