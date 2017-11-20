В «Анжи» считают, что Сухой не назначил очевидный пенальти в ворота «Локомотива»

«Анжи» остался недоволен судейством в матче 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:1). В махачкалинском клубе считают, что на 70-й минуте встречи арбитр Алексей Сухой должен был назначать пенальти в ворота железнодорожников.

«На 70-й минуте матча «Анжи» – «Локомотив» арбитр Алексей Сухой не назначил очевидный 11-метровый удар в ворота гостей за удар локтем Игнатьевым в лицо Прудникова. И хотя эпизод в штрафной площади «Локомотива» был в прямой видимости арбитра, он, на удивление, не углядел нарушение правил. Тем самым, его ошибка могла повлиять на исход матча», – говорится в сообщении махачкалинцев.