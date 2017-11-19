Точилин: «Пока на своих игроков не накричу, самолюбие у них не просыпается»

Главный тренер санкт-петербургского «Динамо» Александр Точилин рассказал, за счет чего его команда во втором тайме смогла переломить ход матча 24 тура ФНЛ против владивостокского «Луч-Энергии» (3:2).

«Игра никого не оставила равнодушным, поскольку было столько голов. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за первый тайм. За второй тайм хочется сказать ребятам спасибо за футбол, который нужно показывать все 90 минут.

Сегодня пришлось отработанным методом чуть на повышенных тонах поговорить с футболистами в перерыве. Видимо, пока не накричат, самолюбие спит», – сказал специалист.

Динамовцы идут на четвертом месте ФНЛ.