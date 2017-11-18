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  • Мостовой: «Когда в «Спартаке» все здоровы, команда претендует на чемпионство» 

Мостовой: «Когда в «Спартаке» все здоровы, команда претендует на чемпионство» 

18 ноября 2017, 21:41
10

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче 17-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Спартак» (1:4).

«Такого результата не ожидал. В течение первых 15 минут было видно, что игра будет открытой. Могло повезти и туда, и сюда. «Спартак» теперь — в двух очках от «Зенита», поэтому вся борьба впереди. Всем, кто что-то там кричал про отрыв «Зенита» после пяти-шести туров, – это смешно.

После такой травмы, как у Зобнина, главное, выйти, появиться на поле. Оценку его игре давать не надо, человек восстановился – это уже здорово! Об игре будем говорить, когда человек заиграет так, как он играл. Сейчас ему наверняка предстоит как минимум месяц нервотрепки.

Для «Спартака» плюс, что Промес и Зе Луиш в порядке. Когда в «Спартаке» все здоровы, команда становится одним из претендентов на чемпионство. Этот матч — тому лишнее подтверждение.

Не знаю, что сказать о «Краснодаре». Удивлен выбором состава. После того как я его увидел, понял, что легко «Краснодару» в этом матче не будет. Так и получилось», — сказал Мостовой.

«Спартак» набрал 28 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Мостовой Александр
Комментарии (10)
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nirita
1511030787
Ты же предсказывал победу Краснодара
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Полная Канистра
1511031001
вот и воробей зачирикал
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Mefistofel29
1511031510
«Спартак» набрал 17 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Не густо после 17 туров. Авторы будьте внимательней.
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almanev
1511035538
Как же ох**енно смотреть матч, когда обе команды в атаку играют!
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DOCTOR PENALTY
1511037892
***Спартак сделал хороший шаг вперёд. Теперь, держать этот уровень!!! Вперёд Спартак!!!
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polozovs
1511041122
редактор сайта: поменяй текст - спартак набрал 28 очков, а не 17
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SPACE TRUCKIN
1511074931
мостовой фаворитом перед игрой краснодар называл...эксперт блин...щас уже оправдывается - все здоровы,Спартак - претендент на чемпионство...
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paracetamol
1511078370
Флюгеры развернулись в очередной раз.
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