Мостовой: «Когда в «Спартаке» все здоровы, команда претендует на чемпионство» 

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче 17-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Спартак» (1:4).

«Такого результата не ожидал. В течение первых 15 минут было видно, что игра будет открытой. Могло повезти и туда, и сюда. «Спартак» теперь — в двух очках от «Зенита», поэтому вся борьба впереди. Всем, кто что-то там кричал про отрыв «Зенита» после пяти-шести туров, – это смешно.

После такой травмы, как у Зобнина, главное, выйти, появиться на поле. Оценку его игре давать не надо, человек восстановился – это уже здорово! Об игре будем говорить, когда человек заиграет так, как он играл. Сейчас ему наверняка предстоит как минимум месяц нервотрепки.

Для «Спартака» плюс, что Промес и Зе Луиш в порядке. Когда в «Спартаке» все здоровы, команда становится одним из претендентов на чемпионство. Этот матч — тому лишнее подтверждение.

Не знаю, что сказать о «Краснодаре». Удивлен выбором состава. После того как я его увидел, понял, что легко «Краснодару» в этом матче не будет. Так и получилось», — сказал Мостовой.

«Спартак» набрал 28 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице.