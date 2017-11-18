Победа над «Краснодаром» стала для «Спартака» самой крупной на выезде при Каррере

«Спартак» с разгромным счетом обыграл на выезде «Краснодар» (4:1) в поединке 17-го тура РФПЛ.

Таким образом, красно-белые впервые забили четыре гола и одержали самую крупную победу в гостях при нынешнем главном тренере Массимо Каррере.

Напомним, итальянский специалист возглавил столичную команду в августе 2016 года и в первом же сезоне привел ее к чемпионству.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги «Спартак» после 17-ти туров располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав 28 очков и отставая от лидирующего «Локомотива» (16 матчей) на пять баллов.