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  • Победа над «Краснодаром» стала для «Спартака» самой крупной на выезде при Каррере

Победа над «Краснодаром» стала для «Спартака» самой крупной на выезде при Каррере

18 ноября 2017, 18:58
4

«Спартак» с разгромным счетом обыграл на выезде «Краснодар» (4:1) в поединке 17-го тура РФПЛ.

Таким образом, красно-белые впервые забили четыре гола и одержали самую крупную победу в гостях при нынешнем главном тренере Массимо Каррере.

Напомним, итальянский специалист возглавил столичную команду в августе 2016 года и в первом же сезоне привел ее к чемпионству.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги «Спартак» после 17-ти туров располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав 28 очков и отставая от лидирующего «Локомотива» (16 матчей) на пять баллов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Каррера Массимо
Комментарии (4)
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Диктор
1511021125
Все когда то бывает в первый раз.
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Mahone
1511022807
В общем и целом: Браво, Каррера! Браво, Промес! Респект и всем остальным красно-белым! Матч Спартак – ЦСКА, назначенный на 10 декабря 2017 года, должен стать украшением чемпионата!
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subbotaspartak
1511025352
Я вчера написал: возьму на игру читок и 4 литра пива. Краснодар забил чуток, остальное красиво. С победой!!!
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