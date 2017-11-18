РФПЛ. «Спартак» победил в Краснодаре, команды забили три гола за четыре минуты

Встреча 17-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Спартак» завершилась победой гостей со счетом 4:1. У красно-белых Зе Луиш и Квинси Промес забили по голу, Луис Адриано оформил дубль. За хозяев забил Виктор Клаэссон.

Подопечные Массимо Карреры набрали 28 очков и подвинули «быков» с четвертого места. Команда Игоря Шалимова опустилась на пятую строчку.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Краснодар – Спартак (Москва) – 1:4 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Адриано, 8; 0:2 – Зе Луиш, 28; 0:3 – Адриано, 86; 1:3 – Клаэссон, 89; 1:4 – Промес, 90.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин (Вандерсон, 64), Гранквист, Грицаенко, Рамирес (Лаборде, 80), Газинский, Петров, Подберезкин (Жоаозиньо, 46), Перейра, Клаэссон, Смолов.

«Спартак»: Селихов, Ещенко (Зобнин, 46), Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков (Самсонов, 66), Фернандо, Мельгарехо (Пашалич, 67), Промес, Луис Адриано, Зе Луиш.

Предупреждения: Шишкин, 58; Петров, 61 – Пашалич, 78.

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