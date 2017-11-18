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  • РФПЛ. «Спартак» победил в Краснодаре, команды забили три гола за четыре минуты

РФПЛ. «Спартак» победил в Краснодаре, команды забили три гола за четыре минуты

18 ноября 2017, 18:24
66

Встреча 17-го тура чемпионата России «Краснодар»«Спартак» завершилась победой гостей со счетом 4:1. У красно-белых Зе Луиш и Квинси Промес забили по голу, Луис Адриано оформил дубль. За хозяев забил Виктор Клаэссон.

Подопечные Массимо Карреры набрали 28 очков и подвинули «быков» с четвертого места. Команда Игоря Шалимова опустилась на пятую строчку.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Краснодар – Спартак (Москва) – 1:4 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Адриано, 8; 0:2 – Зе Луиш, 28; 0:3 – Адриано, 86; 1:3 – Клаэссон, 89; 1:4 – Промес, 90.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин (Вандерсон, 64), Гранквист, Грицаенко, Рамирес (Лаборде, 80), Газинский, Петров, Подберезкин (Жоаозиньо, 46), Перейра, Клаэссон, Смолов.

«Спартак»: Селихов, Ещенко (Зобнин, 46), Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков (Самсонов, 66), Фернандо, Мельгарехо (Пашалич, 67), Промес, Луис Адриано, Зе Луиш.

Предупреждения: Шишкин, 58; Петров, 61 – Пашалич, 78.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак
Комментарии (66)
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mialkov
1511018811
Вот это и есть чемпионская игра!!! С ПОБЕДОЙ!
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4agaaa
1511018817
Хочу поздравить болельщиков обеих команд с наредкость хорошим футболом!!! Красно белые с победой!!!
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Полная Канистра
1511018823
СПАСИБО СПАРТАК ЗА ПОБЕДУ!!!!!!!!!!!!!!! КОМАНДА СИЛА ПРОМЕС ЗЕ АДРИАНО ЭТО МОЩЬ КОМАНДЫ!!!!!!!!!!! ВСЕХ БОЛЕЛ СПАРТАЧЕЙ С НАШЕЙ ПОБЕДОЙ!!!!!! УРА
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prtcs
1511019229
ФАНТАСТИКА! МОЛОДЦЫ!
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chuvak591
1511019277
Юхуууууууууууууу, КРАСАВЦЫ)))) Еще бы Зениту так же отгрузить))))
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a-rakhmatov
1511019289
Зе Луиш, Промес и Адриано показали блестящую игру с серьезным соперником...с победой болел Спартачей!!!
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oyabun
1511019415
Об одном молю теперь, чтобы у Глушакова и Мельгарехо не было серьезных повреждений. Вы очень нужны нам парни!
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Полная Канистра
1511019724
КТО ТАМ СЛЕДУЩИЙ???? СПАРТАК ВЗЯЛСЯ ЗА ДЕЛО ВСЕРЬЁЗ
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Кинстифа
1511019894
Наконец то мы сыграли полноценным составом, только травмы огорчают Нашу победу
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Пестрый
1511020194
Победа закономерная! В первом тайме просто взяли просрочку за горло и не отпускали! Второй с вопросами? но если будем играть как в первом тогда вернем долги кто там следующий? Ау кони Зе Луиша не забыли? тогда он идет к вам))
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