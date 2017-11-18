Ламела вышел на поле впервые за 13 месяцев

«Тоттенхэм» принимает «Челси» в рамках тура молодежной Премьер-лиги (1:1, перерыв).

В стартовом составе «шпор» вышел вингер Эрик Ламела.

Для 25-летнего аргентинца матч стал первым с октября 2016 года, когда команда Маурисио Покеттино уступила «Ливерпулю» в Кубке Лиги. Позже игрок повредил бедро и выбыл на неопределенный срок. В апреле Ламела был прооперирован в Риме.

Футболист отсутствует в заявке команды на групповой этап Лиги чемпионов.

Ламела пополнил состав лондонского клуба в августе 2013 года, перейдя из «Ромы» за 30 миллионов евро.