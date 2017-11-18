«Манчестер Юнайтед» намерен сделать третью попытку приобрести Бэйла

«Манчестер Юнайтед» намерен в очередной раз попытаться приобрести полузащитника Гарета Бэйла. Как сообщается. Манкунианцы собираются в третий раз попытаться договориться о трансфере хавбека. «Реал» готов продать футболиста, но хочет получить за своего игрока не менее 85 миллионов фунтов стерлингов. Нынешний контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года.

В текущем сезоне валлиец провел в чемпионате Испании пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.