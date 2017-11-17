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Источник: «Челси» потратит на реконструкцию «Стэмфорд Бридж» больше миллиарда

17 ноября 2017, 15:13
2

Согласно The Times, руководство «Челси» заплатит за реконструкцию «Стэмфорд Бридж» более миллиарда фунтов. Арена может стать самой дорогой в Европе.

Изначально сумма работ оценивалась в 500 миллионов. По информации издания, стоимость будет увеличена как минимум в два раза.

Синие будут выступать на «Стэмфорд Бридж» до 2020 года. Процесс реконструкции запланирован на четыре года. Ожидается, что количество зрительских мест увеличится с 41-й тысячи до 60-ти.

Согласно ряду СМИ, «Челси» во время ремонта будет играть на «Уэмбли».

Источник: The Times
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Комментарии (2)
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Eddyson
1510926333
Ребята с зенит-арены подрядчиками, однако. -------------------------------- "...Изначально сумма работ оценивалась в 500 тысяч. ..стоимость будет увеличена как минимум в два раза..." 500 тыс. умножили на два и получили миллиард. Воистину сметчик с зенит-арены.
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кузнецов артем
1518345503
Ну и смысл за 4 года увеличения всего то на 20 тысяч.НЕ думаю что Роман Аркадьевич пойдет на это, а если больше мест нельзя добавить, то лучше уж снести и построить новый стадион
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