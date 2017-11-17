Источник: «Челси» потратит на реконструкцию «Стэмфорд Бридж» больше миллиарда

Согласно The Times, руководство «Челси» заплатит за реконструкцию «Стэмфорд Бридж» более миллиарда фунтов. Арена может стать самой дорогой в Европе.

Изначально сумма работ оценивалась в 500 миллионов. По информации издания, стоимость будет увеличена как минимум в два раза.

Синие будут выступать на «Стэмфорд Бридж» до 2020 года. Процесс реконструкции запланирован на четыре года. Ожидается, что количество зрительских мест увеличится с 41-й тысячи до 60-ти.

Согласно ряду СМИ, «Челси» во время ремонта будет играть на «Уэмбли».