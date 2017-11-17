Коке: «Гризманн мог уйти из «Атлетико» в конце прошлого сезона»

Полузащитник «Атлетико» Коке считает, что Антуан Гризманн имел возможность покинуть мадридский клуб, но остался, так как хорошо чувствует себя здесь.

«На тренировках мы все видим, что Гризманн работает с полной отдачей. Он действительно предан клубу.

«Атлетико» хочет иметь в своем составе лучших футболистов, а тот, кто не способен соответствовать таким требованиям, должен уйти. Гризманн мог покинуть Мадрид в конце прошлого сезона, но остался, поскольку чувствует себя в «Атлетико» отлично.

У нас все понимают, что тот, кто не хочет играть в «Атлетико», должен уйти», – заявил Коке.

В текущем сезоне Гризманн провел девять матчей в Примере, забив в них два гола.