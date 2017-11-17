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Газзаев: «На ЧМ-2018 для России все соперники будут сильными»

17 ноября 2017, 01:50

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил игру национальной команды в товарищеских матчах с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3). Специалист также отметил, что все соперники россиян на чемпионате мира-2018 будет представлять большую опасность.

«На таких турнирах слабых соперников не бывает. Особенно для сборной России, которая все игры должна проводить на самом высоком уровне и на одном дыхании. Так что к любому матчу надо будет подходить максимально серьезно. Выступление и результат на Кубке конфедераций должны стать хорошим уроком перед ЧМ-2018.

Более того, мы понимаем, насколько высока ответственность игроков, тренеров и руководителей на домашнем чемпионате мира. Наша страна во время Кубка конфедераций показала, что готова к проведению ЧМ-2018 в организационном плане. Теперь нужно дать результат и продемонстрировать соответствующую игру. Надо продолжать работу над целым рядом вопросов: психологией, тактическими инновациями, командными действиями, быстрыми контратаками, позиционной атакой, коллективным прессингом и смелостью действий (которая мне очень понравилась в последней игре с Испанией!).

Хорошо, что мы наконец-то стали встречаться с соперниками очень высокого уровня. Игры с Испанией и Аргентиной дали больше информации, чем все предыдущие контрольные матчи. Но существует и такая проблема: не все игроки, которые выделяются у нас в Премьер-лиге, способны проявить себя в поединках с сильными командами. Например, в матче против Аргентины я был удивлен слабыми возможностями некоторых футболистов и их перспективами в сборной. Правда, многое зависит от стиля игры. С аргентинцами мы практически только и делали, что оборонялись всей командой – и в результате тот же Смолов, ярко сыгравший с испанцами, фактически ничего не смог сделать, мяч до него просто не доходил. Смолова и Кокорина надо обслуживать, снабжать мячами – они форварды, зависимые от средней линии. Хотя нельзя сказать, что аргентинцы лезли из кожи вон ради победы (они и в своем отборочном цикле заняли предпоследнее место по количеству забитых мячей), не случайно я заявил в интервью, что Месси не хотел никого обидеть. Россия должна играть в более открытый, атакующий футбол. 80 тысяч зрителей пришли в «Лужники» не для того, чтобы посмотреть, как мы будем 90 минут обороняться против Аргентины. В контрольных матчах нужно рисковать, показывать свои возможности! И игра против Испании – тому подтверждение. А тактику оборонительных действий можно применять в исключительных случаях, когда решается конкретная задача, продиктованная стратегией турнирной борьбы», – заявил Газзаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Россия Газзаев Валерий
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