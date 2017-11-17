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  • Манчини: «Возглавить сборную Италии? Моя главная цель – выиграть РФПЛ с «Зенитом»

Манчини: «Возглавить сборную Италии? Моя главная цель – выиграть РФПЛ с «Зенитом»

17 ноября 2017, 00:27
5

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился своими эмоциями после невыхода сборной Италии на чемпионат мира-2018. Специалист подчеркнул, что на данный момент не намерен покидать петербургский клуб ради работы в другом месте.

– Что испытали в ночь с понедельника на вторник, когда шведы не пустили сборную Италии на чемпионат мира?

– Как и многим моим соотечественникам, которые мечтали увидеть Италию в России, мне стало бесконечно грустно. Для меня, человека родившегося после 1958 года, когда наша сборная в последний раз не попала на ЧМ, случилось что-то нереальное. За всю свою жизнь такого, как вы понимаете, не переживал. Поэтому и сейчас по этому поводу совсем-совсем невесело.

– В Италии пишут, что после ухода Вентуры одним из кандидатов на пост главного тренера сборной является Роберто Манчини.

– Когда случаются столь громкие поражения, подобные новости в прессе нормальное явление. Все сетуют на прежнего тренера, потом его отправляют в отставку и тут же начинают оглашать список кандидатов. Ничего удивительного, что я в него тоже попал. Там все люди с опытом работы и побед в чемпионатах разных стран. Но хочу вас заверить, что я сейчас в «Зените» и моя главная цель – выиграть чемпионат России.

– В чем, на ваш взгляд, причина неудачи сборной Италии?

– Если говорить о матчах со шведами, то нашей сборной откровенно не повезло. Особенно в ответном поединке, когда не было реализовано много моментов. Но футбол – очень странный вид спорта. В нем случаются дни, когда весь мир против тебя и ты ничего не можешь сделать в конкретном матче или даже на протяжении нескольких игр. Италия стала заложником подобной ситуации. Увы, поэтому мы не увидим ее в следующем году в России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Италия Манчини Роберто
Комментарии (5)
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paracetamol
1510900228
Правильная цель.
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Garrincha58
1510903604
Манчини с нынешним Зенитом тебе не добиться этой цели так же как и Зениту не повезло с тренером, как говорится не совпало
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OfaZavr
1510906518
это сейчас так говорит пока официальное предложение не поступило а как только пригласят скажет что от такого не отказываются.
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smersh45
1510907035
реальная цель .мужик уважаю.
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Zenmaster
1510913876
Для нас тоже чемпионат РФ задача N1!!! Лига Европы -- очень хочется играть в финале !!!
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