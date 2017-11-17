Манчини: «Возглавить сборную Италии? Моя главная цель – выиграть РФПЛ с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился своими эмоциями после невыхода сборной Италии на чемпионат мира-2018. Специалист подчеркнул, что на данный момент не намерен покидать петербургский клуб ради работы в другом месте.

– Что испытали в ночь с понедельника на вторник, когда шведы не пустили сборную Италии на чемпионат мира?

– Как и многим моим соотечественникам, которые мечтали увидеть Италию в России, мне стало бесконечно грустно. Для меня, человека родившегося после 1958 года, когда наша сборная в последний раз не попала на ЧМ, случилось что-то нереальное. За всю свою жизнь такого, как вы понимаете, не переживал. Поэтому и сейчас по этому поводу совсем-совсем невесело.

– В Италии пишут, что после ухода Вентуры одним из кандидатов на пост главного тренера сборной является Роберто Манчини.

– Когда случаются столь громкие поражения, подобные новости в прессе нормальное явление. Все сетуют на прежнего тренера, потом его отправляют в отставку и тут же начинают оглашать список кандидатов. Ничего удивительного, что я в него тоже попал. Там все люди с опытом работы и побед в чемпионатах разных стран. Но хочу вас заверить, что я сейчас в «Зените» и моя главная цель – выиграть чемпионат России.

– В чем, на ваш взгляд, причина неудачи сборной Италии?

– Если говорить о матчах со шведами, то нашей сборной откровенно не повезло. Особенно в ответном поединке, когда не было реализовано много моментов. Но футбол – очень странный вид спорта. В нем случаются дни, когда весь мир против тебя и ты ничего не можешь сделать в конкретном матче или даже на протяжении нескольких игр. Италия стала заложником подобной ситуации. Увы, поэтому мы не увидим ее в следующем году в России.