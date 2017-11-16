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Оздоев: «У «Рубина» черная полоса»

16 ноября 2017, 15:40
3

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом».

Напомним, встреча состоится 18 ноября, начало – в 19:00 по московскому времени.

– Наверняка вы разбирали «Арсенал». Насколько команда Миодрага Божовича отличается от той команды, которую вы победили в первом круге?

– Пока теоретического занятия по «Арсеналу» не было, но я думаю, что отличается несильно. Мы с ними играли в Казани. «Арсенал» – это достойная команда, что показывает ее место в турнирной таблице. Мы понимаем, как нужно будет с ними бороться, а детали главный тренер объяснит ближе к игре.

– Команде тяжело даются голы. Каково настроение у форвардов?

– На тренировках забиваем, думаю, что и в играх начнем. Голы всегда даются нелегко. Нужно всей команде работать, и голы придут.

– Иными словами, это не системная проблема «Рубина», а какое-то невезение? Это вызывает большие вопросы.

– Не знаю, какие вопросы вызывают у остальных, на мой взгляд, у нас это черная полоса. Моменты есть, думаю, что в ближайших матчах начнем их реализовывать.

– А почему это происходит?

– Если бы мы знали, то каждый игрок что-то бы изменил. На тренировках каждый игрок выкладывается на 100 процентов. Есть какое-то невезение, когда бьем то в штангу, то во вратаря, то рядом.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Оздоев Магомед
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1510844611
Мага! Будем считать, что эта чёрная полоса - хороший чернозём, на котором в ближайшее время появятся сильные всходы.
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paracetamol
1510856816
А спама белая. Что бы это все значило?
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a-rakhmatov
1510869430
Играть хорошо надо, Оздоев, а не искать причину в черных полосах....
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