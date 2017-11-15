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Силкин – о травме Лунева: «Родриго поступил, как свинья»

15 ноября 2017, 23:31
10

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин после товарищеского матча между сборными России и Испании (3:3) прокомментировал эпизод с травмой голкипера Андрея Лунева.

В концовке матча вратарь получил травму в столкновении с нападающим Родриго, который ногами попал голкиперу по голове.

«Безусловно, этот игрок заслуживает дисквалификации. Какого бы накала не был матч, такого происходить не должно. Говоря простым языком, этот парень поступил, как свинья. Вратарь выходит руками, он практически беззащитный, а полевой игрок не убирает колено. Смотрелось на это ужасно. Дай Бог нашему вратарю здоровья.

Самое главное, чтобы эта травма не выбила его из колеи. Что бы у него не появился страх в игре. Потому что бывает так, что после получения травмы не все футболисты возвращаются на хороший уровень. Некоторые не могут преодолеть себя. Я хотел бы пожелать вратарю здоровья и уверенности. И еще раз повторюсь, я бы за такие нарушения дисквалифицировал», – сказал Силкин.

Источник: Rusfootball.info
Товарищеские матчи Россия Испания Лунев Андрей Родриго Силкин Сергей
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1510778665
Дай Бог, чтобы всё закончилось благополучно у Андрея.
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prezent2017
1510778834
Это точно!
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+50/-50
1510778975
- "Говоря простым языком, этот парень поступил, как свинья". Да они так всегда играют.
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romasuslow
1510780006
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
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DIDI 23
1510780262
Никто не хотел уступать.
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Catastrofa
1510781570
У них многие поступают в играх по свински , а главная свинья это их капитан Рамос !
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Par Mezan
1510782089
Многие европейские футбольные "аналитики" видят в этом эпизоде "неумышленное игровое действие, которое случайно привело к травме игрока". Если бы Родриго не сразу встал с копыт, а исполнял до конца партию умирающего испанца, то весь мир обвинил бы в нанесении травмы Лунёва, покалечившего бронебойной русской головой нежное колено несчастного идальго... Ирония.... Здоровья нашим игрокам! Бороться до упора! С ув.
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OfaZavr
1510821077
вообщем то прав он.
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