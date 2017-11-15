Силкин – о травме Лунева: «Родриго поступил, как свинья»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин после товарищеского матча между сборными России и Испании (3:3) прокомментировал эпизод с травмой голкипера Андрея Лунева.

В концовке матча вратарь получил травму в столкновении с нападающим Родриго, который ногами попал голкиперу по голове.

«Безусловно, этот игрок заслуживает дисквалификации. Какого бы накала не был матч, такого происходить не должно. Говоря простым языком, этот парень поступил, как свинья. Вратарь выходит руками, он практически беззащитный, а полевой игрок не убирает колено. Смотрелось на это ужасно. Дай Бог нашему вратарю здоровья.

Самое главное, чтобы эта травма не выбила его из колеи. Что бы у него не появился страх в игре. Потому что бывает так, что после получения травмы не все футболисты возвращаются на хороший уровень. Некоторые не могут преодолеть себя. Я хотел бы пожелать вратарю здоровья и уверенности. И еще раз повторюсь, я бы за такие нарушения дисквалифицировал», – сказал Силкин.