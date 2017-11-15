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  • Пономарев: «Испанцу за Лунева нужно было хорошенько врезать»

Пономарев: «Испанцу за Лунева нужно было хорошенько врезать»

15 ноября 2017, 21:08
12

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал эпизод с получением травмы вратарем сборной России Андреем Луневым в товарищеском матче против сборной Испании (3:3).

– Как надо было поступить вчера партнерам Лунева, когда наш вратарь получил травму?

– Надо было врезать хорошенько испанцу. Был в моей биографии похожий момент. В 1965 году в Буэнос-Айресе сборная СССР играла товарищеский матч со сборной Аргентины. На трибунах стадиона «Ривер Плейт» 90 000 зрителей. Мы ведем – 1:0.

В одном из эпизодов Лева Яшин взял мяч намертво, а аргентинский нападающий заехал вратарю бутсой в лицо. Наш защитник Валентин Афонин без разговоров двинул аргентинцу кулаком в челюсть. И началась на поле заварушка. Вся наша команда дралась.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Испания Зенит Лунев Андрей Родриго Пономарев Владимир
Комментарии (12)
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трениришко
1510770381
и потом получить дисквалификацию на несколько лет.
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Eddyson
1510773214
Культура она такая.
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Muhametshin
1510774187
Чего чего а морды бить мы умеем, по этому нахлабучить испанцам надо было.
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порт
1510776786
Жаль что Валуева не включили в заявку.
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Алекc
1510777516
конечно испанец поступил плохо, но если вводить правила как в хоккее и защищать вратаря дракой, то будет беспредел. но скажу так испанец - засранец!
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Garrincha58
1510779327
Надо врезать Кафелю по одному месту чтобы не вонял
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prezent2017
1510779561
Кому у нас драться-то? Может Глушаку или Коке? Да они со страха в раздевалку убегут, а Кузяева и Кудряша лысый заменил.
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DOCTOR PENALTY
1510782899
В партию ЛГБТ его пи........ра.
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sprint5
1510819936
время другое и игроки другие
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OfaZavr
1510819967
не верный совет, судья должен за такое наказывать а не игроки потасовки устраивать да потом дисквалификации получать.
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