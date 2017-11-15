Пономарев: «Испанцу за Лунева нужно было хорошенько врезать»

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал эпизод с получением травмы вратарем сборной России Андреем Луневым в товарищеском матче против сборной Испании (3:3).

– Как надо было поступить вчера партнерам Лунева, когда наш вратарь получил травму?

– Надо было врезать хорошенько испанцу. Был в моей биографии похожий момент. В 1965 году в Буэнос-Айресе сборная СССР играла товарищеский матч со сборной Аргентины. На трибунах стадиона «Ривер Плейт» 90 000 зрителей. Мы ведем – 1:0.

В одном из эпизодов Лева Яшин взял мяч намертво, а аргентинский нападающий заехал вратарю бутсой в лицо. Наш защитник Валентин Афонин без разговоров двинул аргентинцу кулаком в челюсть. И началась на поле заварушка. Вся наша команда дралась.