Гамула посоветовал Глушакову научиться выбивать мяч

Украинский футбольный тренер Игорь Гамула рассказал о диалоге с полузащитником сборной России Денисом Глушаковым после товарищеского матча Россия – Испания (3:3), где хавбеку пришлось встать в ворота.

«Звонил после матча Денису Глушакову. Пошутил с ним немного. Сказал, что ему нужно научиться мяч выбивать. Хоть с левой, хоть с правой ноги пусть выносит. А то так на ворота встанет — и что делать? Посмеялись мы с ним», – сказал специалист.

Напомним, что Глушакову пришлось встать в ворота после травмы Андрея Лунева.