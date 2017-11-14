Роналду хочет покинуть «Реал». Манчини – кандидат на пост тренера сборной Италии. Дайджест событий дня

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«Тоттенхэм» и «Ювентус» поборются за форварда «Реал Сосьедада» Оярсабаля.
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Черчесов следит за Денисом Черышевым.
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Портал Goal признал Роналду лучшим игроком 2017 года.
Источник: Бомбардир.ру