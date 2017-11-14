Роналду хочет покинуть «Реал». Манчини – кандидат на пост тренера сборной Италии. Дайджест событий дня

Роналду оповестил Переса, что хочет покинуть «Реал».

Зобнин тренировался в общей группе наравне с остальными игроками «Спартака».

«Тоттенхэм» и «Ювентус» поборются за форварда «Реал Сосьедада» Оярсабаля.

Манчини, Анчелотти и Аллегри – кандидаты на пост главного тренера сборной Италии.

Черчесов следит за Денисом Черышевым.

Гранквиста обрили в честь выхода на ЧМ-2018.

Агент рассказал об интересе к Смольникову со стороны европейских клубов.

Портал Goal признал Роналду лучшим игроком 2017 года.