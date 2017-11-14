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Роналду оповестил Переса, что хочет покинуть «Реал»

14 ноября 2017, 15:17
25

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду изъявил желание уйти из клуба по завершении сезона. О своем намерении 32-летний игрок уже сообщил президенту мадридцев Флорентину Пересу, информирует El Chiringuito.

По информации источника, португальца не устраивает отношение к нему со стороны руководства сливочных. По мнению форварда, его недостаточно ценят в «Реале». Кроме того, Роналду посчитал неуважением к себе желание клуба приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, а также других мировых звезд.

Напомним, в ноябре 2016 года Роналду заключил с «бланкос» новый пятилетний контракт с зарплатой 21 миллион евро в год.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану Перес Флорентино
Комментарии (25)
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dok66
1510662359
Желтая пресса все больше желтеет )))
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Ker0s
1510662933
Сказочники с бомбардира.
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Zubo
1510665604
Слышал переговоры ведутся с Зенитом, но не знаю насколько это правда, наверное врут
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ИГАРЬ
1510666820
Перес сам виноват что не разрешал в Марокко летать
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almanev
1510668804
Надо продавать пока есть возможность, зимой 33 стукнет, а там и пенсия не за горами.
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Benifacto
1510669744
смешно особенно это : посчитал неуважением к себе желание клуба приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе просто под столом)))
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mihail200606
1510671050
Бабские замашки ... Ну валит пусть, реал останется реалом и без него, в небытие не провалится..
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insider_retro
1510671274
При всех регалиях и достижениях, на рубеже 32-33 лет, не следует диктовать условия клубу, который помог игроку во многих титульных и статистических заслугах!!.. Взаимовыгодное и взаимоуважительное партнёрство - вот оптимальный путь!!..
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серега кашин
1510671788
его время подходит к концу и надо от него избавляться пока можно срубить много денег
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AnTiNeHrEsT
1510685321
Опять надумки жёлтой прессы?Написано то всё так глупо, сами то читали?
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