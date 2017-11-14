Роналду оповестил Переса, что хочет покинуть «Реал»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду изъявил желание уйти из клуба по завершении сезона. О своем намерении 32-летний игрок уже сообщил президенту мадридцев Флорентину Пересу, информирует El Chiringuito.

По информации источника, португальца не устраивает отношение к нему со стороны руководства сливочных. По мнению форварда, его недостаточно ценят в «Реале». Кроме того, Роналду посчитал неуважением к себе желание клуба приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, а также других мировых звезд.

Напомним, в ноябре 2016 года Роналду заключил с «бланкос» новый пятилетний контракт с зарплатой 21 миллион евро в год.