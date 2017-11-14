Зобнин тренировался в общей группе наравне с остальными игроками «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин вернулся к полноценным тренировкам в общей группе.

Сегодня 23-летний игрок принял участие в занятии наравне со своими 13-ю партнерами по команде.

Напомним, хавбек получил травму крестообразных связок в товарищеском поединке сборной России против Венгрии в июне нынешнего года.

Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что Зобнин будет готов к выходу на поле в ближайшем туре РФПЛ, который состоится в грядущий уик-энд.