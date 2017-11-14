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  • Зобнин тренировался в общей группе наравне с остальными игроками «Спартака»

Зобнин тренировался в общей группе наравне с остальными игроками «Спартака»

14 ноября 2017, 13:57
14

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин вернулся к полноценным тренировкам в общей группе.

Сегодня 23-летний игрок принял участие в занятии наравне со своими 13-ю партнерами по команде.

Напомним, хавбек получил травму крестообразных связок в товарищеском поединке сборной России против Венгрии в июне нынешнего года.

Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что Зобнин будет готов к выходу на поле в ближайшем туре РФПЛ, который состоится в грядущий уик-энд.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (14)
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STAFOR13
1510658150
удачи Роме, пускай теперь вся карьера его будет без травм, отличный игрок, не избалованный.
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hevbn 28
1510659886
Когда речь идет о такой тяжелой травме как "кресты" главное не торопиться с выходом на поле ,может быть логичнее было бы подождать уже до марта , хотя с другой стороны здесь не угадаешь можно в каком нибудь "товарнике" в феврале получить рецидив ( не дай бог ,конечно) , а можно сейчас начать играть и забыть про травму, здесь заранее не угадаешь как лучше. По любому желаю поскорее набрать форму Роману.
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ArReal
1510665636
Хватит уже травмированным Зобниным затыкать отсутствие Денисова!!!
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movie
1510668759
и это радует
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батог
1510669957
Вот и славненько!!!!
Ответить
Полная Канистра
1510673843
БОЕЦ ВЕРНУЛСЯ В СТРОЙ УДАЧИ ТЕБЕ РОМАН
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OfaZavr
1510674202
отлично, ну вот и дождались.
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a_who
1510676509
Хорошая новость !
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erma
1510677912
В Краснодаре еще ладно, но я бы не выпускал его на холодное скользкое заснеженное поле где-нибудь на Урале.
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