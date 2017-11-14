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  • Агент: «К Смольникову есть интерес в Европе, но пока это не топ-клубы»

Агент: «К Смольникову есть интерес в Европе, но пока это не топ-клубы»

14 ноября 2017, 14:51
13

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, в интервью агентству Prof-Sport Company рассказал об интересе к его клиенту со стороны иностранных клубов. По его словам, в 29-летнем игроке ранее была заинтересована «Барселона».

– Верна ли информация, что Игорем Смольниковым интересовалась «Барселона»?

– Про интерес «Барсы» к Смольникову мы узнали от коллег с Балкан. Много бывших балканцев играли, а потом осели в Испании, заняли руководящие должности в испанском футболе. Они сообщили, что Смольников входит в список потенциальных новичков «Барселоны» на позицию правого защитника.

Потом эту информацию подтвердил один испанец, работающий в нашем футболе. Говорят, что скаут «Барселоны» приезжал на одну из игр «Зенита» просматривать Игоря. Правда, утверждать это на 100 процентов не берусь. Если «Барселона» заинтересована в ком-то, она посылает на первоначальный просмотр своего представителя инкогнито. Не знаю, как разворачивались события по Игорю внутри самой «Барселоны», но в тот сезон каталонцы продлили Алвеса и подписали Видаля из «Севильи». Более пикантных подробностей нет.

Сам Игорь к этому интересу отнесся в своей манере: надо больше работать, буду в порядке, позовут. Дальше разговоров дело не пошло. Игорь особо не расстроился, так как изначально относился к этому как к слухам.

– У Игоря вообще было стремление уехать в Европу? Не в «Барсу», так куда-то еще?

– Желание было. И готов был идти на понижение зарплаты.

– Сейчас к нему есть интерес за рубежом?

– Интерес есть, но пока это не топ-клубы. Хотя, если Смольников успешно выступит на чемпионате мира, ситуация может измениться. Впрочем, Игорю нравится Санкт-Петербург, и он счастлив в «Зените».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Смольников Игорь
Комментарии (13)
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la verdad
1510660387
Это шутка какая-то?)))
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fadda
1510660864
Вот мне интересно.Кто-то реально думает,что нашими игроками интересуются всерьёз топ-клубы типа Барселоны,Реала или МЮ?Во времена Мостового,Карпина,Аленичева никто не перешёл в по-настоящему топ-клуб (ну за исключением Канчельскиса,пожалуй).Так там было поколение действительно стоящих игроков. А сейчас только и слышишь от наших "звёзд",мол если и поедут,то только в топ-5 каждой из лиг.Да кому вы там нужны?Вы по всем параметрам проигрываете европейским игрокам,на их позиции.Это и демонстрируют еврокубки. А на счёт всех этих интересов со стороны - это всё бред.У той же Барселоны есть расширенный список из примеру 30 игроков на позицию.И Смольников даже если там и есть,то явно где-то в конце списка.Агенты как всегда цену накручивают.
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STAFOR13
1510660935
В лучшие сезоны в Зените им свободно могла интересоваться Барса (замену Алвесу искали, Игорь тогда по всей бровке пахал достойно), но увы Игорь сдал... травмы сильно подкосили его... щас максимум если в Ла Лигу, то выше чем в Бетис, Сельту его не возьмут...
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alexa1995
1510664772
Кому он нужен почти в 30 лет?
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Федорыч-НН
1510670672
Он в Зените-то играет через 2 раза на 3-й. Какой там топ-уровень, топ-клуб. Если не уедет из Зенита, то рискует пролететь мимо ЧМ. Пусть идет в средний клуб крепкого чемпионата и там рубится.
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Garrincha58
1510671852
Это все происки армянского радио они любят посмешить людей
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серега кашин
1510672105
да наших игроков в топ клубах не будет и пусть не пиарятся
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Чикомас
1510672297
Да неужели??? А всех остальных наших игроков, надо полагать ждут в топовых?
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OfaZavr
1510674758
ха-ха интерес... уж к кому-кому но точно ни к нему да еще и Барса это что за анекдот, даже если бы условные Валенсия, Эвертон, Вест Хэм и то никогда бы не поверил, что он в Зените делает и то непонятно.
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prezent2017
1510685173
Я бы в Барсу Игоря отдал на месте зенитовского руководства, а в другие клупы - нет!
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