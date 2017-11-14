Агент: «К Смольникову есть интерес в Европе, но пока это не топ-клубы»

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, в интервью агентству Prof-Sport Company рассказал об интересе к его клиенту со стороны иностранных клубов. По его словам, в 29-летнем игроке ранее была заинтересована «Барселона».

– Верна ли информация, что Игорем Смольниковым интересовалась «Барселона»?

– Про интерес «Барсы» к Смольникову мы узнали от коллег с Балкан. Много бывших балканцев играли, а потом осели в Испании, заняли руководящие должности в испанском футболе. Они сообщили, что Смольников входит в список потенциальных новичков «Барселоны» на позицию правого защитника.

Потом эту информацию подтвердил один испанец, работающий в нашем футболе. Говорят, что скаут «Барселоны» приезжал на одну из игр «Зенита» просматривать Игоря. Правда, утверждать это на 100 процентов не берусь. Если «Барселона» заинтересована в ком-то, она посылает на первоначальный просмотр своего представителя инкогнито. Не знаю, как разворачивались события по Игорю внутри самой «Барселоны», но в тот сезон каталонцы продлили Алвеса и подписали Видаля из «Севильи». Более пикантных подробностей нет.

Сам Игорь к этому интересу отнесся в своей манере: надо больше работать, буду в порядке, позовут. Дальше разговоров дело не пошло. Игорь особо не расстроился, так как изначально относился к этому как к слухам.

– У Игоря вообще было стремление уехать в Европу? Не в «Барсу», так куда-то еще?

– Желание было. И готов был идти на понижение зарплаты.

– Сейчас к нему есть интерес за рубежом?

– Интерес есть, но пока это не топ-клубы. Хотя, если Смольников успешно выступит на чемпионате мира, ситуация может измениться. Впрочем, Игорю нравится Санкт-Петербург, и он счастлив в «Зените».