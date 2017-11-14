Самедов: «Играть с Испанией не только от обороны? Можно, но как это воплотить в жизнь?» 

Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о предстоящем товарищеском матче со сборной Испании.

«Играть против Испании не только от обороны? Можно конечно. Другое дело — как это воплотить в жизнь.

С Испании стоит брать пример в контроле мяча, в тактике и в том, как она играет при потере мяча. У них надо учиться этому. И предстоящая игра должна стать примером и показать, куда мы хотим двигаться.

Стиль Испании сразу бросается в глаза. Это контроль мяча. В этом они сильнейшие в мире. Возможно, сейчас только Бразилия может с ними посоперничать», — сказал Самедов в эфире программы «Все на футбол».

Матч Россия — Испания начнется сегодня в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.