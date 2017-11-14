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  • Самедов: «Играть с Испанией не только от обороны? Можно, но как это воплотить в жизнь?» 

Самедов: «Играть с Испанией не только от обороны? Можно, но как это воплотить в жизнь?» 

14 ноября 2017, 19:56
4

Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о предстоящем товарищеском матче со сборной Испании.

«Играть против Испании не только от обороны? Можно конечно. Другое дело — как это воплотить в жизнь.

С Испании стоит брать пример в контроле мяча, в тактике и в том, как она играет при потере мяча. У них надо учиться этому. И предстоящая игра должна стать примером и показать, куда мы хотим двигаться.

Стиль Испании сразу бросается в глаза. Это контроль мяча. В этом они сильнейшие в мире. Возможно, сейчас только Бразилия может с ними посоперничать», — сказал Самедов в эфире программы «Все на футбол».

Матч Россия — Испания начнется сегодня в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Россия Испания Самедов Александр
Комментарии (4)
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insider_retro
1510679139
Учиться надо было в далёком 2008, когда два матча 0-3 и 1-4 показали ту колоссальную разницу в игре, которую до сих пор не сократили... А куда вы хотите двигаться - нам после игры Станислав расскажет...
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shinnik
1510679842
Да и не играйте.. просто уважительно постойте...((
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lordmrv
1510680022
Если очко гальмует, то лучше не выходите. Если биться так биться. Пусть просрете, но играйте! Не стоит как с Аргентиной. Это же товарняк.
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