Роналдиньо: «Коутиньо идеально подойдет «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в каталонскую комнаду.

«Я бы хотел увидеть, как такой талантливый игрок носит футболку, которую много лет носил я. Считаю, что его стиль игры идеально подойдет «Барселоне».

Мне нравится, как играет Коутиньо. Надеюсь, его навыки помогут Бразилии выиграть ЧМ», — сказал Роналдиньо.

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» намерена подписать Коутиньо уже этой зимой.