«Барселона» хочет купить Коутиньо в январе, а Гризманна – летом

«Барселона» обозначила свои цели на ближайшие трансферные окна. В январе сине-гранатовые хотят подписать полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, а летом 2018 года – нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Минувшим летом Коутиньо уже заявил руководству «Ливерпуля», что хочет играть в «Барселоне». Что касается Гризманна, то отступные за него по окончании этого сезона снизятся до 100 миллионов евро. Эти деньги не должны стать проблемой для каталонского суперклуба даже в случае покупки Коутиньо.