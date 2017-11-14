Павлюченко: «В СМИ все выставили так, будто я, капитан «Арарата», кинул его»

Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко высказался по поводу конфликта с клубом и рассказал о своих планах.

Напомним, что клуб намерен разорвать контракт с футболистом за то, что он самовольно покинул команду.

– Не видите другой выход из этой ситуации?

– Не знаю. У меня завтра тренировка, и по действующему контракту обязан на ней присутствовать. Посмотрим дальше, что будет. Мне неприятно, что все так выставили в СМИ. Как будто я, капитан команды, кинул ее, наплевал на все. Мне стало обидно.

У меня была подобная ситуация в «Урале». Предстояла важная игра с «Локомотивом», и я за два дня до нее подошел к президенту клуба Григорию Иванову и попросил уехать, так как все равно не мог помочь из-за травмы. И он пошел навстречу. Это нормальная ситуация, ничего такого не было. А здесь выставили так, что я бросил клуб.

Я такой человек и футболист, который всегда переживает за результат. Никогда не поступил бы по принципу: я – Павлюченко, а вы никто! Это не в моих правилах, воспитан по-другому.

– Не кажется странной ситуация, что со многими футболистами в «Арарате» разрывают контракт?

– Не знаю, почему так. Такие вопросы лучше задать руководству. Я отвечаю только за ту ситуацию, которая сложилась со мной.

– Если обратно позовут в «Урал» – вернетесь?

– На эту тему пока не готов говорить. На сегодняшний день остаюсь игроком «Арарата». А что будет завтра – не знаю.

Ранее Павлюченко сказал, что его подставили.