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  • Павлюченко: «В СМИ все выставили так, будто я, капитан «Арарата», кинул его»

Павлюченко: «В СМИ все выставили так, будто я, капитан «Арарата», кинул его»

14 ноября 2017, 19:36
7

Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко высказался по поводу конфликта с клубом и рассказал о своих планах.

Напомним, что клуб намерен разорвать контракт с футболистом за то, что он самовольно покинул команду.

– Не видите другой выход из этой ситуации?

– Не знаю. У меня завтра тренировка, и по действующему контракту обязан на ней присутствовать. Посмотрим дальше, что будет. Мне неприятно, что все так выставили в СМИ. Как будто я, капитан команды, кинул ее, наплевал на все. Мне стало обидно.

У меня была подобная ситуация в «Урале». Предстояла важная игра с «Локомотивом», и я за два дня до нее подошел к президенту клуба Григорию Иванову и попросил уехать, так как все равно не мог помочь из-за травмы. И он пошел навстречу. Это нормальная ситуация, ничего такого не было. А здесь выставили так, что я бросил клуб.

Я такой человек и футболист, который всегда переживает за результат. Никогда не поступил бы по принципу: я – Павлюченко, а вы никто! Это не в моих правилах, воспитан по-другому.

– Не кажется странной ситуация, что со многими футболистами в «Арарате» разрывают контракт?

– Не знаю, почему так. Такие вопросы лучше задать руководству. Я отвечаю только за ту ситуацию, которая сложилась со мной.

– Если обратно позовут в «Урал» – вернетесь?

– На эту тему пока не готов говорить. На сегодняшний день остаюсь игроком «Арарата». А что будет завтра – не знаю.

Ранее Павлюченко сказал, что его подставили.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ПФЛ. Зона Центр Арарат-Армения Павлюченко Роман
Комментарии (7)
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truded
1510677731
в Кайрат его надо..
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ИГАРЬ
1510677883
Развели тебя, Рома. Потому что контракт у тебя дорогой, попользовались и все. Не нужен теперь. Свое дело сделал.
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lordmrv
1510677910
Судьба Асмарала ждет это армянский пузырь
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insider_retro
1510678081
Умиляют высокоцивилизованные внутрикомандные отношения в наших клубах...))
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Егор Велунов
1510680889
Футбольный Арарат. это Арарат Ереван, чемпион СССР 1973 года. Приглашение звёздных стариков. это больше попытка получить славу на шару, без игры. С учётом. что скандалов больше. чем игры. То московский Арарат, это амбиции к получению славы, без подкрепления в виде достаточных и очень приличных финансов. Москва всё же, в которой и команда второй лиги будет дорого стоить.
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Чикомас
1510752503
В этой команде , похоже все друг-друга кидают...
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