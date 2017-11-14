Карпин назвал Асенсио самым талантливым молодым игроком, которого ему довелось тренировать

Главный тренер «Спартака», «Мальорки» и «Армавира» Валерий Карпин выложил на своей странице в инстаграме совместную фотографию с полузащитником «Реала» Марко Асенсио.

«Еще одна встреча с Марко Асенсио – моим самым талантливым молодым футболистом», – подписал снимок Карпин.

Напомним, под руководством российского специалиста 21-летний испанец работал в «Мальорке» с 2014 по 2015 годы.

Также стоит отметить, что Асенсио получил вызов в национальную команду на товарищеский матч со сборной России. Который состоится сегодня, 14 ноября, в Санкт-Петербурге.