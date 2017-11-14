Гаджиев: «Жду, что сборная России в матче с Испанией сыграет на уровне своих возможностей»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев высказал ожидания от товарищеской встречи между сборными России и Испании, которая состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 21:45 по московскому времени.

По мнению специалиста, главное в матче с «красной фурией» – извлечь побольше пользы для подготовки национальной команды к домашнему чемпионату мира 2018 года.

– На сегодняшний день сборная Испании – одна из лучших команд мира и является претендентом на победу на чемпионате мира. Мое ожидание от матча только одно – извлечь побольше пользы для подготовки нашей команды. Думаю, что игры, которые сборная России сейчас проводит, очень помогут нам в этом плане. Это главное. Болельщики могут ждать чего-то другого: красивой игры, пятое, десятое, а у тренеров именно такое видение.

– С Испанией нам будет тяжелее, чем с Аргентиной?

– Разница между этими сборными – две копейки. Может быть труднее или примерно также. Но может быть и легче, в силу того, что уже провели матч с топовой командой. Обе эти сборные сыграют с нами примерно в одном стиле.

– То есть, как и в матче с Аргентиной, придется играть без мяча?

– Думаю, да. Как бы ни играли наши футболисты, они все равно будут владеть мячом меньше, чем испанцы. Но они могут владеть им незначительно меньше, а могут остаться практически без мяча. Хотя это не определяет результат, а только влияет на характер матча. Нет сомнений в том, что наш соперник обладает более классным составом и надежнее контролирует мяч. Но у нас должны быть свои козыри. Мне понравилось высказывание Станислава Черчесова. Он сказал, что мы уступаем таким соперникам, но надо учиться выигрывать и в таких ситуациях. Это правильно. Нужно находить ресурс, ведь футбол – такая игра, в которой и команды более низкого класса могут побеждать сильнейших.

– Как вам кажется, какой результат мы увидим в этом матче?

– Жду, что наша команда сыграет на уровне своих возможностей, что она более надежно будет действовать в обороне и острее в атаке. Думаю, у нас есть возможности для этого. Хотя не следует ожидать того, что мы значительно прибавим.